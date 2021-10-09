Kaza, saat 19.00 sıralarında Zile- Pazar yolu 3'üncü kilometrede, hemzemin geçit çıkışında meydana geldi. Zile'den Pazar ilçesi istikametine seyir halinde olan Ömer Türk (59) yönetimindeki 06 BYS 853 plakalı otomobil, hemzemin geçit çıkışında sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce uyarı levhasına, ardından yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle fırlayan kaya parçası otomobilin sürücü tarafındaki cama saplandı. Kazada sürücü Ömer Türk ve eşi Rukiye Türk (49), yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü ve eşi, Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.