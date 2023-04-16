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Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti

Giriş: 16.04.2023 - 22:28 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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DHA

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolunun Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Ahmet Ç. yönetimindeki otomobil, yaya girişinin yasak olduğu bölgeden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Üzerinde herhangi bir kimlik bulunmayan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Ç., kadının bir anda arabanın önüne çıktığını ve kendisinin yapabileceği hiçbir şeyinin olmadığı söyledi.

İsmi henüz öğrenilemeyen kadının cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kadının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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