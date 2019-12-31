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Otomobilin çarptığı iki kadın yaşamını yitirdi

Başkentte sabah saatlerinde kavşak noktasındaki bir yolun karşısına geçmeye çalışan İlknur Ç. ve Sefa Y'ye, Ümitköy istikametine giden Cumhur H. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan iki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

31.12.2019 - 11:19 | Güncelleme:
Ankara kaza

 

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Yaşamkent Kavşağı'nda sabah saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan İlknur Ç. (50) ve Sefa Y'ye (57),Yaşamkent'ten Ümitköy istikametine giden Cumhur H. yönetimindeki 06 BCS 559 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle refüje savrulan iki kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, hayatını kaybeden iki kadından İlknur Ç.'nin özel bir sitede güvenlik görevlisi, Sefa Y.'nin ise temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, otomobil sürücüsü işlemleri için Yaşamkent Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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