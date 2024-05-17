Otomobilin çarptığı genç kız kurtarılamadı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin çarptığı 17 yaşındaki genç kız, 6 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.
Diyarbakır'da 11 Mayıs'ta hayvanlarını Erzincan'a yaylaya götürmek için Çermik ilçesinden tırla yola çıkan Karatoprak ailesinin 17 yaşındaki kızları Büşra, mola verdikleri Ergani-Elazığ yolundaki bir dinlenme tesisinde M.D. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.
Büşra Karatoprak, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Ergani Devlet Hastanesi'ne, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücü ise olay yerinde gözaltına alındı.
Büşra Karatoprak, hastanede 6 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.