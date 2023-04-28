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Samsun'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'da otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen elektrikli bisiklet sürücüsüne çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 28.04.2023 - 11:24 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
AA

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü kurtarılamadı.

E.Ş'nin kullandığı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen elektrikli bisiklet sürücüsü Cemal Kuru'ya (79) çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuru, müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Kuru, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü, polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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