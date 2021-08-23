Bisikletli yaşlı adam trafik kurbanı

Samsun'da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Burhan Söyleyen (74), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Ç. idaresindeki 55 AEF 032 otomobil, seyir halindeki bisikletli Burhan Söyleyen'e çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü vatandaşların saldırısına uğradı. Sürücüyü linçten polisler kurtardı.

Darp sonucu yaralanan araç sürücüsü ile kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burhan Söyleyen, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.