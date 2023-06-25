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Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çiğ köfteci kuryesi Mehmet, öldü

Kayseri'de, siparişten dönerken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü çiğ köfteci kuryesi Mehmet Akif Zengin, yaşamını yitirdi

Giriş: 25.06.2023 - 03:27 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çiğ köfteci kuryesi Mehmet, öldü
Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki kurye öldü
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DHA

Kaza, saat 00.30 sıralarında Sivas Bulvarının 15'inci kilometresinde meydana geldi.

E.D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, siparişini teslim ettikten sonra iş yerine dönmek üzere yola çıkan çiğ köfteci kuryesi Mehmet Akif Zengin'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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