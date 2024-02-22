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Pendik'te bir araç sürücüsü bir otomobilin açılır tavanından rastgele havaya ateş açtı. O anları sosyal medyada 'fark etmez' notuyla paylaştı.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olduğu sırada aracının tavanını açan şahıs, rastgele havaya ateş açtı.

ARKADAŞI KAYDETTİ Aracıyla mahalle içerisinde seyir halinde bulunan otomobil sürücüsü, havaya rastgele ateş açtı. Magandanın o anlarını yanında bulunan arkadaşı cep telefonu ile kaydetti. Şüpheli o anları sosyal medyada 'fark etmez' notu ile paylaştı.