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        Haberler Gündem Güncel Pendik'te maganda kabusu! Otomobilin açılır tavanından ateş açtı! - Güncel haberler

        İstanbul'da maganda dehşeti! Otomobilin açılır tavanından rastgele ateş açtı!

        İstanbul'daki maganda kabuslarına bir yenisi daha eklendi. Pendik'te kaydedilen görüntülerde bir kişi otomobilin açılır tavanından etrafa rastgele ateş açtı. O anlar saniye saniye kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 11:14 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:40
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        Açılır tavandan rastgele ateş açtı!
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        Pendik'te bir araç sürücüsü bir otomobilin açılır tavanından rastgele havaya ateş açtı. O anları sosyal medyada 'fark etmez' notuyla paylaştı.

        İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olduğu sırada aracının tavanını açan şahıs, rastgele havaya ateş açtı.

        ARKADAŞI KAYDETTİ

        Aracıyla mahalle içerisinde seyir halinde bulunan otomobil sürücüsü, havaya rastgele ateş açtı. Magandanın o anlarını yanında bulunan arkadaşı cep telefonu ile kaydetti. Şüpheli o anları sosyal medyada 'fark etmez' notu ile paylaştı.

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