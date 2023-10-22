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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul Esenler'de yaşandı! Otomobili parçaladı, arkadaşı da telefonla kayıt aldı

        Otomobili parçaladı, arkadaşı da telefonla kayıt aldı

        İstanbul Esenler'de kimliği belirsiz bir saldırgan park halindeki otomobile sert bir cisimle defalarca vurarak maddi hasar verdi. Yanındaki arkadaşı da cep telefonu ile saldırıyı kayıt altına aldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 10:41 Güncelleme: 22.10.2023 - 10:46
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        Otomobili parçaladı, arkadaşı da telefonla kayıt aldı
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        Olay, dün akşam gecesi Davutpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 şahıstan biri yanında getirdiği alet ile birlikte duran otomobile vurmaya başladı.

        Sert darbeler ile birlikte aracın dikiz aynasını, arka camını ve yan camlarını kıran şahıs, araçta ciddi maddi hasara sebep oldu.

        SALDIRIYI KAMERAYA ALIRKEN, GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

        Şüpheli şahıs duran otomobili parçaladığı esnada ise yanında gelen arkadaşı onu cep telefonu ile kayıt altına aldı. Kısa süre içerisinde duran otomobile ciddi hasar veren şahıs ve arkadaşı, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

        O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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