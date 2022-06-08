İkinci el araç alım-satım şirketi Otomerkezi.net, sektördeki güncel gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu. Otomobil satın alırken ekonomik düzeyden bağımsız olarak her tüketicinin yürütme maliyetlerini de göz önünde bulundurmak zorunda kaldığını söyleyen Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Enflasyon ve yüksek kur, yüksek faiz üçgeni otomobil satın almayı zorlaştırdığı gibi, yürütmeyi de bir o kadar zor hale getiriyor. Bayilerimizi ziyaret eden tüketiciler bu konuda da yeni çözümler talep ediyor. Yaptığımız araştırmalarda da ziyaretçilerimizin yüzde 40'ının yürütme maliyetleri gözünü korkuttuğu için otomobil sahibi olmaktan vazgeçtiğini tespit ettik" dedi.
Sıfır kilometre ve ikinci el otomobil fiyatlarının doğrudan enflasyon, döviz kuru ve faizle bağlantılı olduğunu kaydeden Karakaş, "Araç fiyatlarındaki artış kasko poliçeleri ve zorunlu trafik sigortalarına da direkt etki etti, dövize endeksli yedek parça fiyatlarındaki artış hasar onarımları ve periyodik, hafif, ağır bakımlarda ciddi oranlara ulaştı. Otomobili yürütme maliyetlerinin tamamı 1 sene içinde yüzde 100 oranında arttı" ifadelerini kullandı.
Araçların sahip olma maliyetindeki artışı örnekler ile açıklayan Karakaş, "Akaryakıt fiyatlarının geldiği nokta ise ayrıca başlı başına bir unsur. Birkaç sene önce 400-500 TL'ye bakım yaptırabildiğiniz otomobile 2 bin TL'den aşağı bakım yaptırmak mümkün değil, yine bir takım 4 lastik almak isterseniz ortalama bir otomobil için 5-6 bin TL'yi gözden çıkarmak durumundasınız. Hepsini topladığınızda sürücüler otomobili hiç kullanmasa dahi, durduğu yerde ayda ortalama 2 bin TL harcama yapmak zorunda" şeklinde konuştu.
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