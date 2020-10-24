Otomobile çarpıp yola savrulan motosikletli yoluna devam etti - İZMİR

Üçkemer Caddesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği olayda, sokağa hızla giren motosiklet, park halindeki 10 P 2200 plakalı otomobile çarptı.Sürücünün çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu kaza sonucu otomobilde hasar oluştu.Yara almadığını görerek yerden kalkan ve motosikletine yeniden binen sürücü, olay yerinden uzaklaştı.Polis, motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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