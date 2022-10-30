İstanbul'da, motosikletiyle önünde seyreden otomobile çarpan sürücü Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ümraniye ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Motosikletliyle orta şeritte ilerleyen Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyreden Ümit Gül yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle bariyeri aşan motosikletli beton bankete düşerek ağır yaralandı. Turanoğlu olay yerine gelen ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turanoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.