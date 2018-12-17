Gaziosmanpaşa'da bir otomobilden park halindeki cipe ateş açıldı. Saldırıda cipte bulunan kişi öldü.

AA'nın haberine göre, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1058. Sokak'ta park halindeki cipte bulunan Fırat Y.'ye (44), otomobille sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda Fırat Y., karın boşluğundan yaralanırken, otomobildeki kişi ya da kişiler, olay yerinden kaçtı.

KURTARILAMADI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Fırat Y'yi hastaneye kaldırdı. Fırat Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüpheli ya şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.