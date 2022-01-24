Otomobildeki tartışma cinayetle bitti

Samsun'da Aykut A. (29), otomobilde tartıştığı Ahmet Sözen'i (35) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 02.00 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii yakınında meydana geldi. Aykut A., daha önce kendisini darbeden Ahmet Sözen ile buluştu. Sözen'in aracında oturup alkol alan taraflar arasında bu olay nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Aykut A., Ahmet Sözen'e tabancayla ateş etti. Olay sonrası evine giden Aykut A., polise haber verdi. Eve gelen polislere olayda kullandığı tabancayla birlikte teslim olan Aykut A., polis merkezine götürüldü.

Aykut A.'nın ifadesi doğrultusunda olay yerine giden ekipler, Ahmet Sözen'in şoför koltuğunda cansız bedeniyle karşılaştı. Aykut A.'nın cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı.