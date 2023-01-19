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Aydın'da bir kadın, otomobilde tartıştığı kişi tarafından vuruldu

Aydın'da bir kadın, otomobilde tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu. Kadın hastanede tedavi altına altına alınırken, daha önce birlikte yaşadığı kişi olduğu öğrenilen şüpheli polise teslim oldu

Giriş: 19.01.2023 - 19:21 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobilde tartıştığı kadını silahla vurdu
AA

Aydın'da A.K. (49) adlı kadın, otomobilde tartıştığı Y.Ö. (36) tarafından silahla vuruldu.

Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi'nde A.K. ile daha önce birlikte yaşadığı Y.Ö., konuşmak için otomobilde bir araya geldi. Çıkan tartışmada Y.Ö, tabancayla A.K.'nin bacağına ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından polise teslim olan şüphelinin ifade ve işlemleri sürüyor.

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