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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Temmuz ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63.1 artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, yılın ilk yedi ayında geçen yıla göre yüzde 61.7 artışla 516 bin 288 adet seviyesine çıkarken, bu dönemde hafif ticari araç satışları da yüzde 68 oranında arttı ve 152 bin 540 adede yükseldi.

HAFİF TİCARİ ARAÇTA DİKKAT ÇEKEN BÜYÜME

Otomotiv pazarında Temmuz ayında ise dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Öyle ki, otomotiv pazarı rekor trendini Temmuz ayında da devam ettirdi.

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ODMD'nin açıkladığı rakamlara göre, Temmuz ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Temmuz ayına göre yüzde 115.4 büyüdü ve 112 bin 459 seviyesine çıktı.

Böylece 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 79.5 oranında büyüyen pazar, geçtiğimiz ay tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı olarak da kayıtlara geçti.

ODMD’nin açıkladığı rakamlara göre, Temmuz ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109.4 artarak 85 bin 916 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 137.5 artışla 26 bin 543 adet seviyesine ulaştı.

PAZARIN YÜZDE 90'I A,B VE C

Yılın ilk yedi ayında otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 89.5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

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C segmenti otomobiller 281 bin 127 adetle yüzde 54.5 pay, B segmenti otomobiller 176 bin 694 adetle yüzde 34.2 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 48.5 payla yine SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri yüzde 27.9 payla sedan ve yüzde 21.5 payla da hatchback otomobiller takip etti.

Bu dönemde 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 56.9 artarak yüzde 85.6 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 47.1 artarak yüzde 0.6 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 101.2 artarak yüzde 0.2 pay aldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI 7 KAT ARTTI

Otomobil pazarı motor tipine göre incelendiğinde ise, Ocak-Temmuz döneminde benzinli otomobillerin 355 bin 927 adet satış ile pazardan yüzde 68.9 pay aldığı görülüyor.

Dizel otomobil satışları 84 bin 336 adetle yüzde 16.3 pay, hibrit otomobil satışları ise 53 bin 49 adetle yüzde 10.3 pay aldı.

Yılın ilk yedi ayında elektrikli otomobil satışları ise 17 bin 307 adetle yüzde 3.4 paya ulaştı. Böylece elektrikli araçlar satışlarını bir yılda 7 kat artırmış oldu.

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Bu dönemde, otogazlı otomobil satışları da 5 bin 669 adetle yüzde 1.1 paya ulaştı.

TOPLAM 1435 TOGG TESLİM EDİLDİ

ODMD verilerine, yerli otomobil Togg'un satış rakamı da yansıdı. Buna göre, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg'un T10X modelinin Temmuz'da 627 adetlik teslimatı gerçekleşti.

Temmuz ayında 4 bin 13 adet elektrikli araç satışı gerçekleştiği göz önüne alındığında, Togg'un 627 adetlik teslimatı ile elektrikli araç pazarından geçen ay yüzde 16 pay aldığı görülüyor.

Togg, yıl sonuna kadar 20 bin adet T10X'i kullanıcılara teslim edeceğini açıklamıştı. ODMD verilerine göre şirketin teslim ettiği araç sayısı bugüne kadar toplamda bin 435 adede ulaşmış oldu.

RAKAMLAR TALEBİN DÜŞMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR

Otomotiv sektöründe bazı çevrelerce, son dönemde sektörde sıklıkla sipariş iptallerinden söz ediliyor ve satışların hız kestiğinden bahsediliyor. Fakat, Temmuz ayı rakamlarının bu iddiaları desteklemediği söylenebilir.

Öyle ki, bundan sadece bir ay önce, Haziran ayında Türkiye'de 89 bin 833 otomobil ve 21 bin 28 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşmiş ve toplam pazar 110 bin 861 adet şeklinde ölçülmüştü.

Temmuz ayında ise 85 bin 916 adet otomobil ve 26 bin 543 adet hafif ticari aracın tüketici ile buluştu.

Rakamlar, otomotiv sektörüne yönelik düzenlemelerin, taşıt kredilerindeki faiz oranlarının ve finansmana erişimdeki zorlukların, yükselen araç fiyatlarının ve ekonomik gelişmelerin otomotiv pazarındaki talebi düşürmediğini, bilhassa Haziran ayının üzerinde bir pazar büyüklüğüne ulaşıldığını bizlere gösteriyor.