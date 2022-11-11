Otomobilde matrah düzenlemesi nedir?

YÜZDE 80 ÖTV’NİN ALTINDA 2 MODEL KALDI

Fakat, o günden bugüne döviz kurlarında yaşanan artış, otomobil fiyatlarını artırırken, ÖTV oranı düşen otomobilleri de yeniden yüzde 80 ÖTV dilimine çıkardı. Gelinen noktada, Türkiye’de satılan otomobillerden 2 model haricinde hepsi yüzde 80 ve daha üst ÖTV dilimine geçmiş oldu.

Bu durum, otomobillerin vergisiz fiyatlarına tedarik zincirindeki bozulmalar, enerji krizi ve artan maliyetler sebebiyle gelen zamların da tüketiciye katlanarak yansımasına yol açtı. Buna önceki günlerden bir örnek veren Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, otomobillerin vergisiz fiyatına gelen 300 Euro'luk zammın, tüketiciye 10 bin TL şeklinde yansıdığını belirtmişti.