Otomobilde film keyfi

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Sinema salonları, bugünden itibaren faaliyetlerine başladı. İzleyicilerin sinemaya olan özlemi yarından itibaren gösterime girecek olan filmlere göstereceği ilgiyle gözler önüne serilecek. Adana Yüreğir Belediyesi'nin 'arabada sinema' etkinliğinden anlaşılan o ki izleyiciler, filmleri beyazperdede izlemeyi özlemiş

HABERTURK.COM / İHA

Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 'arabada sinema' etkinliğiyle 'Müslüm'ü sinemaseverlere beyazperde sundu. Yüreğir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen arabada sinema etkinliğine araçlarıyla katılan Adanalılara belediye ekipleri patlamış mısır, çekirdek ve gazoz ikramında bulundu.

Arabada sinema etkinliğin yaz boyunca devam edeceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, insanların 15 ay gibi uzun bir zamandır kısıtlamalarla evde kaldığı, sinema ve tiyatro gibi kültürel faaliyetlerin yapılamadığı bir dönemde 'arabada sinema' etkinliğinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Kocaispir, "Geçen yıl Adana'mızda bir ilki gerçekleştirerek başlattığımız etkinliğimiz bu yıl da ilk gününde ciddi bir katılım sağladı. Yoğun ilgi için çok teşekkür ediyorum. Yaz boyunca her Çarşamba akşamı buluşacağız. Artık normalleşmede yeni bir sürece giriyoruz. Adana'mızın bu tür sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere daha çok ihtiyacı olacak. Biz de vatandaşlarımızın sanatla olan bağının taze kalması için üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Adana'da yaşayan ve Müslüm Gürses'e benzerliği ile dikkat çeken Bülent Şevik, 'Müslüm'ü izlemek için geldiği arabada sinema etkinliğinde ilgi gördü. 1951 model klasik arabayla alana giriş yapan Şevik, film öncesi ve sonrası vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.