Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Haberler Kültür-Sanat Sinema

Otomobilde film keyfi

01.07.2021 - 13:21 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobilde film keyfi
Otomobilde film keyfi
0:00 / 0:00

Sinema salonları, bugünden itibaren faaliyetlerine başladı. İzleyicilerin sinemaya olan özlemi yarından itibaren gösterime girecek olan filmlere göstereceği ilgiyle gözler önüne serilecek. Adana Yüreğir Belediyesi'nin 'arabada sinema' etkinliğinden anlaşılan o ki izleyiciler, filmleri beyazperdede izlemeyi özlemiş

HABERTURK.COM / İHA

Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 'arabada sinema' etkinliğiyle 'Müslüm'ü sinemaseverlere beyazperde sundu. Yüreğir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen arabada sinema etkinliğine araçlarıyla katılan Adanalılara belediye ekipleri patlamış mısır, çekirdek ve gazoz ikramında bulundu.

Arabada sinema etkinliğin yaz boyunca devam edeceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, insanların 15 ay gibi uzun bir zamandır kısıtlamalarla evde kaldığı, sinema ve tiyatro gibi kültürel faaliyetlerin yapılamadığı bir dönemde 'arabada sinema' etkinliğinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Kocaispir, "Geçen yıl Adana'mızda bir ilki gerçekleştirerek başlattığımız etkinliğimiz bu yıl da ilk gününde ciddi bir katılım sağladı. Yoğun ilgi için çok teşekkür ediyorum. Yaz boyunca her Çarşamba akşamı buluşacağız. Artık normalleşmede yeni bir sürece giriyoruz. Adana'mızın bu tür sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere daha çok ihtiyacı olacak. Biz de vatandaşlarımızın sanatla olan bağının taze kalması için üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Adana'da yaşayan ve M&uuml;sl&uuml;m G&uuml;rses'e benzerliği ile dikkat &ccedil;eken B&uuml;lent Şevik, 'M&uuml;sl&uuml;m'&uuml; izlemek i&ccedil;in geldiği arabada sinema etkinliğinde ilgi g&ouml;rd&uuml;. 1951 model klasik arabayla alana giriş yapan Şevik, film &ouml;ncesi ve sonrası vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf &ccedil;ektirdi.
Adana'da yaşayan ve Müslüm Gürses'e benzerliği ile dikkat çeken Bülent Şevik, 'Müslüm'ü izlemek için geldiği arabada sinema etkinliğinde ilgi gördü. 1951 model klasik arabayla alana giriş yapan Şevik, film öncesi ve sonrası vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
YouTube videosu için az daha canlarından oluyorlardı
YouTube videosu için az daha canlarından oluyorlardı
'Ankara 2100'de Kahire gibi olacak'
'Ankara 2100'de Kahire gibi olacak'
Sabah beşte gelen sesler olay oldu!
Sabah beşte gelen sesler olay oldu!
Oğlu trafikte dehşet saçtı! Korkunç görüntüler
Oğlu trafikte dehşet saçtı! Korkunç görüntüler
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
Tente faciasında çarpıcı rapor!
Tente faciasında çarpıcı rapor!
Kızına işkence eden kişiyi öldürdü!
Kızına işkence eden kişiyi öldürdü!
Diyanet'ten 15 Temmuz genelgesi
Diyanet'ten 15 Temmuz genelgesi