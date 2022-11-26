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Otomobilde çakmak gazı patladı: 3 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobilde patlama meydana geldi. Araçtaki 3 gencin yaralandığı patlamanın çakmak gazından kaynaklandığı değerlendiriliyor

Giriş: 26.11.2022 - 03:08 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobilde çakmak gazı patladı: 3 yaralı
Otomobilde çakmak gazı patladı: 3 yaralı
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DHA

Alınan bilgiye göre, Şükraniye Mahallesi'ndeki bir otoparkta park halinde bulunan, içinde E.U. (18), E.Ç. (18) ve E.K'nın (18) olduğu otomobilde patlama meydana geldi.

AA'nın haberine göre, patlamanın etkisiyle otomobilin ön camı yerinden fırlarken, aracın diğer camlarında ve kaportasında hasar oluştu.

Sesi duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Patlamanın ardından kaçan E.Ç. ve E.K. daha sonra kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

E.Ç. ve E.K'nın ellerinde ve yüzlerinde yanık oluştuğu öğrenildi. Hafif yaralanan E.U. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Patlamanın yaşandığı otomobilin E.U'nun ailesine ait olduğu belirlendi.

Otomobilin içinde ve çevresinde çakmak gazı tüplerinin bulunduğu görüldü.

Patlamanın araçta bulunan çakmak gazı tüplerinden sızan gaz nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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