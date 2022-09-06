Otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 2 ölü

Kaza, gece saatlerinde İstanbul-Gelibolu karayolu üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Gelibolu yönünde seyir halinde olan otomobil, Enez Kavşağı yol ayrımında duraksayan yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan otomobilin içinde bulunan Uğur Özkadif (40) ve Özgür Kahraman (38) hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan şahıslar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.