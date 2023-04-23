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Otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, D-100 kara yolunda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil üst geçidin ayağına çarptı. Kazada 1´i ağır, 3 kişi yaralandı

Giriş: 23.04.2023 - 18:04 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı
Otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı
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DHA

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolunun Gebze Oto Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi.

E.M.´nin yan yola girmek isterken kontrolünü yitirdiği otomobil, Gebze Ahmet Yasin Başkaya üst geçidinin ayağına, ardından da kaldırıma çarptı.

Kazada, sürücü E.M. ile yanındaki B.U. ve E.D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan, sürücü E.M.´nin durumun ağır olduğu bildirildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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