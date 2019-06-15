15 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Otomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD) yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 5 aylık döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, otomobil üretimi ise yüzde 11 azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 625 bin 946 adet, otomobil üretimi ise 418 bin 626 adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 daralarak 156 bin 990 adet seviyesinde kaldı.
PAZARDA YÜZDE 49 DARALMA
Otomobil pazarı yüzde 49 daralarak 120 bin 354 adet olarak gerçekleşti. Ticari araç grubunda, 2019 yılı ocak-mayıs döneminde üretim yüzde 14, ağır ticari araç grubunda yüzde 30, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 12 seviyesinde azaldı. 2018 yılı ocak-mayıs dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 54, hafif ticari araç pazarı yüzde 53 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 60 daralma kaydetti. Yılın ilk 5 aylık döneminde üretim artışı gösteren araç grupları minibüs ve otobüs oldu. Ocak-mayıs döneminde hem minibüs hem de otobüs üretimi ise yüzde 9 artış kaydetti.
TRAKTÖR İHRACATI YÜZDE 21 ARTTI
2019 yılı ocak-mayıs döneminde 356 bin 200 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 86’sını oluşturan 537 bin 889 adet taşıt ihraç edildi. 2019 Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 7 azaldı. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 gerilerken ticari araç ihracatı yüzde 2 düşüş gösterdi. Traktör ihracatı ise 2018 yılına göre yüzde 21 artarak 6 bin 530 adet olarak gerçekleşti. 2019 Ocak-Mayıs döneminde tutar bazında toplam ihracat, 2018 yılına göre yüzde 6 azaldı ve 13,4 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 2 artarak 11,8 milyar avro olarak gerçekleşti.
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