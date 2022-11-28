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Haberler Otomobil

Otomobil üreticilerinden rekor kâr

Dünyanın en büyük otomobil üreticileri rekor kârlar elde etmeye devam ediyor. Denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin araştırmasına göre, 16 otomotiv şirketinin hem toplam satışları hem de toplam kârları, üçüncü çeyrekte şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti

Giriş: 28.11.2022 - 14:35 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobil üreticilerinden rekor kâr
AA

Denetim ve danışmanlık şirketi EY, 16 otomobil üreticisinin ocak-eylül dönemi finansal sonuçlarına ilişkin analiz araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yarı iletken (çip) arzının iyileşmesi ve lüks araçlara olan güçlü talep, otomobil üreticilerinin iyi kâr elde etmesini sağlıyor.

16 şirketin hem toplam satışları hem de toplam kârları, üçüncü çeyrekte şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Faaliyet kârı açısından Mercedes-Benz, yaklaşık 5,2 milyar euro ile ilk sırada yer alırken, Mercedes Benz'i, 4,7 milyar euro ile Volkswagen izledi. Alman lüks otomobil üreticisi BMW ise 3,7 milyar euroluk faaliyet kârı ile beşinci sırada yer aldı.

'RÜYA GİBİ BİR ÇEYREKTİ'

EY Batı Avrupa Hareketlilik Bölümü Başkanı Constantin Gall, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Sonuç olarak, yılın üçüncü çeyreği, yavaşlayan ekonomiye ve otomobil endüstrisi için çok zor bir jeopolitik duruma rağmen rüya gibi bir çeyrekti" ifadesini kullandı.

Alman üreticilerin, Çin pazarında geçen yılın aynı çeyreğine göre satışlarını yüzde 28 artırması dikkati çekti. Mercedes-Benz, Çin'de yüzde 67 ile en çok büyüyen marka oldu.

Araştırmaya göre, Kovid-19 salgınında büyük bir sorun olan yarı iletken arzı toparlanırken, özellikle birinci sınıf araçlara olan talep yüksek kalmaya devam ediyor.

Araştırmada, önemli satış pazarlarındaki nüfusun büyük bir bölümünün yüksek enflasyon ve satın alma gücü kaybı nedeniyle gelecekte özellikle hacimli üreticilere yönelik pazarın baskı altında olacağı tahmin edildi.

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