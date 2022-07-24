Uçuruma yuvarlanan araçta can verdi

Mersin'de otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Mut-Söğütözü Yaylası yolunda meydana geldi. Mustafa Arıcı'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde sürücü Mustafa Arıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.