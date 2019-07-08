Kaza, saat 18.00 sıralarında, Maşukiye Mahallesi Kartepe Caddesi Saklı Vadi mevkisinde meydana geldi. Dağ yolundan aşağı inen Mustafa Kubat yönetimindeki 34 KGV 32 plakalı otomobil freninin boşalması sonucu virajı alamayıp yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 25 metrelik uçurumdan düşen otomobil taklalar attıktan sonra ağaca çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından otomobilde sıkışan Mustafa Kubat ve Maviye Kubat, Hesna Yılmaz, Fulay Bayrak ve Firuze Kaval'ı içinden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Firuze Kaval kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.