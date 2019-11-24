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Otomobil takla atıp alev aldı: 2’si̇ çocuk 3 yaralı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla atıp alev aldı. Kazada sürücü Büşra K. ve 2 çocuğu yaralandı

24.11.2019 - 14:53 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Sakarya

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre kaza ilçenin Yazlık Mahallesi Yazlık Kavşağında meydana geldi. Camili istikametinden Şeker Mahalle yönüne giden Büşra K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak kavşağın üzerine çıkan ve direklere çarpan otomobil birden alev aldı. O sırada olay yerinden geçen diğer otomobil sürücüleri tarafından araçtan çıkartılan Büşra K. ve 2 çocuğu kazada yaralandı.

3 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye 112 ve İtfaiye ekibi sevk edildi. 2’si çocuk 3 yaralı olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından söndürülen otomobil çekici yardımıyla üzerine çıktığı kavşaktan alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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