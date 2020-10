Otomobil takip sahneleriyle akılda kalan 15 film

TO LIVE AND DIE IN LA (1985)

Gizli Servis ajanı Gerald Petievich’in romanından uyarlanan film, iki ajanın bir kalpazanı yakalama hikâyesi üzerine kurulu… 1971’de çektiği ‘French Connection’daki otomobil takip sahneleriyle akıllara gelen yönetmen William Friedkin, 14 yıl sonra yine benzer sahnelere sahip bir başka aksiyon klasiğine imza atıyor. Film bugün hâlâ otobanda ters yönde geçen otomobil takip sahnesiyle hatırlanıyor. Friedkin’in çekmek için 6 hafta uğraştığı sahnenin kendi hayatında da bir karşılığı var. Friedkin, 1963’te Chicago’daki bir düğünden evine dönerken uyuyakalmış ve kendini bir anda ters yolda giderken bulmuştu. Sonraki yıllarda bunu bir filmde nasıl kullanacağını düşünmüş ve sonunda ‘To Live and Die in L.A.’de benzer bir sahne çekmişti. Eleştirmenlerin bu unutulmaz takip sahnesi dışında da filmi sevip önemsediğini belirtelim.