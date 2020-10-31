Otomobil takip sahneleriyle akılda kalan 15 film

DUEL (1971)

Satış uzmanı David (Dennis Weaver),otomobiliyle çıktığı iş yolculuğu sırasında ıssız çöl yolunda önüne çıkan tankeri sollar… Onun için sıradan bir sollamadır bu… Ama arkasındaki kamyon sürücüsü için öyle değildir. David, karşısına canı sıkılan ve oyun isteyen birinin çıktığını düşünür önce ama bir süre sonra işin rengi değişir; aralarındaki kaçıp kovalamaca bir ölüm kalım oyununa dönüşür. Richard Matheson’un kendi kısa öyküsünden senaryo haline getirdiği ‘Duel’, Steven Spielberg tarafından bir televizyon filmi olarak çekilir. Ama ulaştığı başarı üzerine ek çekimlerle 90 dakikalık bir sinema filmine dönüştürülür ve ABD dışında birçok ülkede gösterime girer. Sayısız filme esin veren ve popüler kültürde derin iz bırakan ‘Duel’ bugün bir klasik olarak kabul ediliyor.