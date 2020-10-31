Otomobil takip sahneleriyle akılda kalan 15 film

GANGESTERİN KADERİ (1968)
(Bullitt)
Peter Yates’in yönettiği ‘Bullitt’ otomobil takip sahnelerinden söz edildiğinde akla ilk gelen filmlerden biridir. Konuyla ilgili ‘Bullitt’in olmadığı bir en iyi filmler seçkisine rastlamak kolay değildir. Film, San Francisco’lu polis Bullitt’in öyküsünü anlatır. Bullitt, önemli bir tanığı korumakla görevlendirilir. Çok az kişi tarafından bilinen güvenli yerin basılmasının ardından olayı kendi yöntemleriyle çözmeye karar verir... Efsane aktör Steve McQueen’in star karizmasını en iyi kullanan filmlerden biri… En az bir 20 yıl boyunca, aksiyon deyince San Francisco tepelerinde geçen o müthiş otomobil takip sahnesi geldi sinemaseverlerin aklına... Bullitt’in kullandığı otomobil de efsaneydi.
İTALYAN USULÜ SOYGUN (1969)
(The Italian Job)
Cezaevinden yeni çıkan Charlie (Michael Caine),İtalya’da yapacağı büyük soygun için hazırlanmaya başlar. Planın kaçış kısmında üç “mini” otomobilin şehir içindeki takipten kurtulması gerekir. Sahne filmin zirvesidir. “Mini”ler her tür çılgınlığı yapar. Binaların içinde dolaşır, merdivenlerden iner, kaldırımlardan geçer ve hatta çatılara çıkarlar... Daha sonra birçok kez taklit edilecek yeni trüklerle dolu bu sahnede süratin yerini beceri ve dayanıklılık alır… Sadece bir markanın ya da modelin değil, bütün küçük otomobillerin imajına önemli katkılar yapan filmin 2003’te yeni çevrimi yapılmış ama ilkinin tadını vermemişti.
KANUNUN KUVVETİ (1971)
(French Connection)
Gene Hackman ve Roy Scheider’ın canlandırdığı New York’lu iki narkotik polisinin uyuşturucu çetesini çökertmeye çalıştıkları film, gerçekçi tarzıyla öne çıkmış ve 5 Oscar kazanmıştı. Heyecanlı takip sahnesinde, kalabalık caddelerde hızla ilerleyen otomobilin üst yoldan giden banliyö trenini yakalamaya çalışmasını seyrederiz. Yönetmen William Friedkin’in babadan kalma eski usul özel efektlerle çektiği sahne, yeni kuşaklara çok şey ifade etmese de o yıllarda seyircilerin nefesini kesmişti.
ÖLÜM NOKTASI (1971)
(Vanishing Point)
Vietnam Gazisi Kowalski (Barry Newman),otomobil teslimatçılığıyla hayatını kazanır. Eski bir otomobil yarışçısıdır. Denver’dan San Francisco’ya gerçekleştirilecek teslimat için yola çıktığında az vakti vardır. Amacına ulaşmak için gaza basarken polis telsizi dinleyen radyo programcısı ona yardımcı olur. Kowalski artık bir medya fenomenidir... Adrenalin dolu çekimlerle klasikleşmiş bir yol filmi… Richard C. Sarafian’ın yönettiği filmin senaryosu, gerçek olaylardan esinlenmişti.
DUEL (1971)
Satış uzmanı David (Dennis Weaver),otomobiliyle çıktığı iş yolculuğu sırasında ıssız çöl yolunda önüne çıkan tankeri sollar… Onun için sıradan bir sollamadır bu… Ama arkasındaki kamyon sürücüsü için öyle değildir. David, karşısına canı sıkılan ve oyun isteyen birinin çıktığını düşünür önce ama bir süre sonra işin rengi değişir; aralarındaki kaçıp kovalamaca bir ölüm kalım oyununa dönüşür. Richard Matheson’un kendi kısa öyküsünden senaryo haline getirdiği ‘Duel’, Steven Spielberg tarafından bir televizyon filmi olarak çekilir. Ama ulaştığı başarı üzerine ek çekimlerle 90 dakikalık bir sinema filmine dönüştürülür ve ABD dışında birçok ülkede gösterime girer. Sayısız filme esin veren ve popüler kültürde derin iz bırakan ‘Duel’ bugün bir klasik olarak kabul ediliyor.
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