Otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin sulama kanalına uçması sonucu 3 kişi yaralandı
Kaza, saat 16.40 sıralarında Seydişehir- Antalya kara yolu Muradiye kavşağı yakınında meydana geldi.
Mustafa Doğan (52) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına uçtu.
Kazada sürücü Mustafa Doğan, eşi Nazmiye Doğan (49) ve yengesi Kezban Doğan (55) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan 3 yaralı, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.