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        Haberler Gündem Güncel Otomobil sulama kanalına düştü: 1'i bebek 2 ölü, 1 kayıp

        Otomobil sulama kanalına düştü: 1'i bebek 2 ölü, 1 kayıp

        Antalya'nın Aksu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. 1'i bebek 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 1 kişi de kayıp olarak aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 16:44 Güncelleme: 26.05.2024 - 16:45
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          Aksu'da Suriye uyruklu Yunus Berho idaresindeki otomobil Gökdere Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü.

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          İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Araçta bulunan 5 yabancı uyrukludan 3'ü kendi imkanlarıyla dereden çıktıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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          Derede kaybolan 9 yaşındaki Rihem Berho ile 25 yaşındaki İbdisem Berho için arama çalışmaları başlatıldı.

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          Yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu. Araç ise çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.

        • 6

          Derenin içinde ve etrafında devam eden arama çalışmaları neticesinde aracın düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta İbdisem Berho'nun cansız bedenine ulaşıldı.

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          Kaybolan Rihem Berho için arama çalışmaları sürüyor.

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