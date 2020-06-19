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Türkiye, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, 2019'un aynı dönemine göre Avrupa'da otomobil satışlarını artıran tek ülke olurken, satış sıralamasında 24 Avrupa ülkesini geride bıraktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından birçok sektör olumsuz etkilenirken, özellikle otomotiv, en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor. Salgının olumsuz etkileri küresel olarak otomotiv üretimi ve satışlarına da yansıyor.

Pandemi, otomobil satışlarında Avrupa'da büyük kayıplar yaşanmasına neden olurken, Türkiye otomotiv pazarı da salgından olumsuz etkilendi. Ancak virüsün Avrupa'ya kıyasla Türkiye'de daha geç görülmesi ve virüsün kontrol edilmesine ilişkin atılan adımlar, otomotiv satışlarında Türkiye'nin daha güçlü kalmasını sağladı.

İLK 5 AYDA TÜM AVRUPA PAZARI DARALDI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomobil pazar değerlendirme raporuna göre, Avrupa Birliği (AB-26) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile İngiltere'nin dahil olduğu pazar toplamına göre, ilk beş ayda tüm Avrupa pazarları daraldı.

Otomobil pazarı, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 42,8 daralarak toplam 3 milyon 969 bin 714 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 6 milyon 936 bin 184 adet olarak kayıtlara geçmişti.

EN FAZLA DÜŞÜŞ HIRVATİSTAN'DA

Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 55,8 ile Hırvatistan, yüzde 54,2 ile İspanya ve yüzde 51,4 ile İngiltere’de görüldü.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da otomobil pazarı yüzde 35, Fransa'da yüzde 48,5, İtalya'da yüzde 50,4 ve Belçika'da da yüzde 35,7 geriledi.

Bu yılın Mayıs ayına bakıldığında ise 2019 yılının aynı ayına kıyasla Avrupa otomobil pazarı, yüzde 56,8 daraldı ve toplam 623 bin 812 adet seviyesinde gerçekleşti.

2019 yılı mayıs ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 444 bin 173 adet olmuştu.

AB (26),UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre, 2020 mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 89 ile İngiltere, yüzde 76,2 ile Hırvatistan ve yüzde 74,7 ile Portekiz’de görüldü.

ALMANYA'DA SATIŞLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ

Mayısta otomobil pazarı Almanya'da yüzde 49,5, İtalya'da yüzde 49,6, Fransa'da yüzde 50,3, Belçika'da yüzde 32 ve İspanya'da yüzde 72,7 geriledi.

Bu yılın Mayıs ayı ile geçen yılın aynı ayına kıyasla yine tüm Avrupa pazarlarında daralma gerçekleşti.

Ayrıca üreticilere göre, mayıs ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 145 bin 195 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 91 bin 146 otomobil sattı. Renault Grubu ise 69 bin 230 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

SATIŞLAR SADECE TÜRKİYE'DE ARTTI

Avrupa otomobil pazarında bu yılın ocak-mayıs döneminde satışlar azalmasına karşın, yalnızca Türkiye'de artması dikkati çekti.

İlk 5 aylık dönemde Türkiye otomobil pazarında, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 21,7'lik artış kaydedildi.

Bu dönemde Türkiye, 146 bin 528 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7'nci ülke konumuna yükselerek, 24 Avrupa ülkesini geride bıraktı.

Bu yılın mayıs ayı ile geçen yılın mayıs ayı kıyaslandığında ise Türkiye otomobil pazarı yüzde 7,6 gerilemesine karşın, bu Avrupa'daki en düşük oran oldu.

Mayıs ayında 25 bin 73 otomobil satılan Türkiye, bu sonuçla ise Avrupa otomobil pazarında 6'ncı sırada konumlandı.

AB ve EFTA ülkeleri, İngiltere ve Türkiye pazarı toplamında Mayıs 2020 ve Mayıs 2019 ile 2020'ye ilişkin otomobil satışları ve değişim oranları şöyle:

Mayıs Mayıs Değişim Ocak- Ocak- Değişim 2020 2019 % Mayıs

2020 Mayıs

2019 % Ülke Ülke Almanya 168.148 332.962 -49,5 Almanya 990.350 1.523.769 -35,0 İtalya 99.711 197.881 -49,6 İngiltere 508.125 1.045.824 -51,4 Fransa 96.310 193.948 -50,3 Fransa 481.986 935.478 -48,5 Belçika 34.752 51.081 -32,0 İtalya 451.366 910.872 -50,4 İspanya 34.337 125.623 -72,7 İspanya 257.202 561.930 -54,2 Polonya 21.149 47.094 -55,1 Belçika 167.464 260.444 -35,7 İngiltere 20.247 183.724 -89,0 Polonya 144.024 233.282 -38,3 Avusturya 20.211 30.574 -33,9 Hollanda 133.235 184.753 -27,9 İsveç 15.881 31.919 -50,2 İsveç 100.938 136.052 -25,8 Hollanda 14.934 36.601 -59,2 Avusturya 86.111 143.380 -39,9 İsviçre 13.890 28.060 -50,5 İsviçre 78.724 128.745 -38,9 Çekya 13.385 24.059 -44,4 Çekya 74.258 106.596 -30,3 Danimarka 11.432 19.070 -40,1 Danimarka 70.488 101.512 -30,6 Norveç 7.998 13.117 -39,0 Portekiz 53.772 103.290 -47,9 Romanya 7.155 13.011 -45,0 İrlanda 51.896 79.350 -34,6 Macaristan 6.472 14.210 -54,5 Norveç 47.781 62.857 -24,0 Portekiz 5.741 22.724 -74,7 Macaristan 45.315 60.966 -25,7 Finlandiya 5.110 10.891 -53,1 Romanya 39.455 57.538 -31,4 Slovenya 5.086 7.447 -31,7 Finlandiya 39.362 49.741 -20,9 Yunanistan 4.497 13.832 -67,5 Yunanistan 28.321 52.424 -46,0 Slovakya 4.123 9.888 -58,3 Slovakya 26.513 42.679 -37,9 Lüksemburg 3.041 5.415 -43,8 Slovenya 21.440 34.155 -37,2 Hırvatistan 2.177 9.161 -76,2 Lüksemburg 16.145 25.934 -37,7 Litvanya 2.041 4.218 -51,6 Litvanya 14.147 18.854 -25,0 İrlanda 1.746 6.320 -72,4 Hırvatistan 13.255 29.984 -55,8 Bulgaristan 1.127 3.641 -69,0 Bulgaristan 7.878 15.068 -47,7 Estonya 1.060 2.801 -62,2 Estonya 7.531 11.509 -34,6 Kıbrıs 791 1.120 -29,4 Letonya 5.297 7.873 -32,7 Letonya 744 1.768 -57,9 Kıbrıs 3.966 5.395 -26,5 İzlanda 516 2.013 -74,4 İzlanda 3.369 5.930 -43,2 Toplam 623.812 1.444.173 -56,8 Toplam 3.969.714 6.936.184 -42,8 Mayıs Mayıs Değişim Ocak-

Mayıs Ocak-

Mayıs Değişim Ülke 2020 2019 % Ülke 2020 2019 % Türkiye 25.073 27.126 -7,6 Türkiye 146.528 120.354 21,7