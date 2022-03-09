Rekabet Kurulu, birinci el ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmada, ilgili kanun hükümlerinin ihlaline yönelik belge bulunmadığından, teşebbüslere idari para cezası uygulanmaması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütörlerin ve araç kiralama şirketlerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul, söz konusu 24 teşebbüsün ilgili kanun hükümlerini ihlal ettiklerine yönelik bilgi, belge ve bulgu bulunmadığından idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.