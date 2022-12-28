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Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 Rus turist yaralandı

Giriş: 28.12.2022 - 01:41 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
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DHA

Kaza, akşam saatlerinde İncirgediği mevkisinde meydana geldi.

Rus turist Viladislav Chernykh'in yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanında yolcu konumunda bulunan kendisi gibi Rus turist 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Chernykh'in hastanede jardarmaya verdiği ilk ifadede, güneşin gözünü alması sonucu yolu görememesi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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