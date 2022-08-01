Aydın'da feci kaza: 2 ölü

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaşamını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Olkan Yetişkin (30) idaresindeki otomobil, Çine istikametine giderken Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksek Okulu yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Yetişkin ve araçtaki Batuhan Sönmez'in (19) hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan çıkarılan cenazeler, Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı duyan Yetişkin ve Sönmez'in yakınları sinir krizi geçirdi.