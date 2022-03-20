Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

İHA

Kaza, Gaziantep-Osmaniye Karayolu'nun 40'ıncı kilometresinde Yamaçoba Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, şoför Halil Toycu kontrolündeki 27P6202 plakalı otomobil, Nurdağı istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı.

Taklalar atarak şarampole uçan otomobil, ters bir şekilde yol kenarındaki su birikintisinin içine düştü. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada şoför Halil Toycu, Mehmet Kaya, Ökkeş Kaya, Şehriban Kaya ile Medine Toycu yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNCE CAN VERDİ

Yaralılar Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılırken, jandarma ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için karayolunda önlem aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Medine Toycu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Feci kazada yaşamını yitiren Medine Toycu'nun cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.