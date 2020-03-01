Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı - ŞANLIURFA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kaza yapan otomobil- Aracın çekiciyle kaldırılması- Olay yerindeki jandarma ve polis ekipleri- Siverek Devlet Hastanesinin görüntüsü- Acil servisteki ambulanslar

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Metin Sevincek (28) yönetimindeki 02 AP 784 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu Yuvar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.Kazada sürücü ile Medine Sevincek (27),Ali Taş (19),Ahmet Yasin Sevincek (1) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.