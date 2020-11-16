Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı - ADANA

D.A. idaresindeki 53 ED 115 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Yaşar Kemal Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı olarak otomobilden çıkarılan D.A'ya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.Yaralı sürücü, Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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