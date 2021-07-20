Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesindeki kırsal Gürpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EC 3774 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.