Bolu’da kontrolden çıkan otomobil pide dükkanına daldı. Dükkanda hasar meydana gelirken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Stadyum Caddesi’nde Bolu Atatürk Stadyumu’nun karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Stadyum Caddesi üzerinde bulunan rampadan aşağıdan inen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkınca, bir pide dükkanına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dükkanın dış kısmında bulunan camlar kırıldı. Araçta ve pide dükkanında maddi hasar meydana gelirken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.