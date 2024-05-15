Otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Kaza anı yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Giriş: 15.05.2024 - 12:30 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:36
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Erbaa'da D-100 kara yolu otogar kavşağı yakınlarında Muzahattin Ünlü (54) idaresindeki otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı.
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Kazada, araçtaki 73 yaşındaki Şükrü Ünlü olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Yaralanan sürücü, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Şükrü Ünlü'nün cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.
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Kaza, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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