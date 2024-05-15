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        Haberler Gündem Güncel Otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Kaza anı yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:30 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:36
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        • 1

          Erbaa'da D-100 kara yolu otogar kavşağı yakınlarında Muzahattin Ünlü (54) idaresindeki otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı.

        • 2

          Kazada, araçtaki 73 yaşındaki Şükrü Ünlü olay yerinde yaşamını yitirdi.

        • 3

          Yaralanan sürücü, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        • 4

          Şükrü Ünlü'nün cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

        • 5

          Kaza, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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