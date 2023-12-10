Otomobil, park halindeki tankere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da otomobilin, yolun sağında park halindeki tankere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan 5 kişi, itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen 5 kişiden durumu daha ağır olan 1 yaralı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.