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Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada 2 kişi de yaralandı

Giriş: 02.07.2023 - 22:36 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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DHA

Kaza, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

Emir Bozkuş yönetimindeki otomobil, aynı istikamette ilerlemekte olan Erdal Konuk'un kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Hasan Özdemir yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan motosikletin sürücüsü Erdal Konuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Konuk'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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