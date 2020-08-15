C3 Aircross SUV, 2 bin TL nakit alım indirimi veya 40 bin TL’ye özel 48 ay yüzde 0.92 faiz seçeneği ve ayda bin 50 TL taksit imkanı ile veya 80 bin TL için 24 ay yüzde 0.92 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor.