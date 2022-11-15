Otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Niğde'de, köprüden düşen otomobilin sürücüsü Sıtkı Gümüş (73) hayatını kaybetti.

Kaza, Çamardı ilçesi Atasan mevkisinde meydana geldi. Sıtkı Gümüş yönetimindeki otomobil, Mehmet Taşar'ın (66) kullandığı otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Manevra yapan Gümüş'ün kontrolünü kaybettiği otomobil, köprüden uçtu.

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Gümüş ile eşi Bergüzar Gümüş (73) ve Zeynep Mutlu (65) yaralandı.

Sağlık ekiplerince 3 yaralı, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı olan Sıtkı Gümüş, hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.