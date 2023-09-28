Otomobil kaputunun üstünde insan taşıyan sürücüye para cezası
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde otomobilin kaputunda insan taşındığı görüntüleri üzerine, sürücüye 1781 lira para cezası kesildi
Beylikdüzü'nde, otomobilin kaputunun üstünde insan taşıdığı belirlenen sürücüye 1781 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylülde Cumhuriyet Caddesinde gece saatlerinde bir aracın kaputunun üstünde insan taşındığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Otomobilin plakasından kimliği tespit edilen sürücü S.A. yakalandı.
S.Aya çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten toplam 1781 lira para cezası uygulandı.