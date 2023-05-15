Otomobil kamyonetle çarpıştı: Anne ve bebeği yaralı

Antalya'da, Rus turistlerin içerisinde bulunduğu otomobilin çarpıştığı kazada, anne ve bebeği yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Arapsuyu yolunda meydana geldi. Demirciler Mahallesi istikametinden Çeltikçi-Işıklar yolu istikametine gitmekte olan Rus Uyruklu Melnıkov Evgenıı'nın kullandığı otomobil, Kasım Demirel'in kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Selma Demirel ve 1 yaşındaki kızı Aykız Demirel yaralandı.

Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.