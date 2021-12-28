Otomobil kamyonete çarptı: 12 yaralı

İsmail A. idaresindeki 27 AFG 721 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 15'inci kilometresinde, aynı yönde seyreden Mustafa A.D'nin kullandığı 80 AAR 032 plakalı kamyonete arkadan çarptıktan sonra şarampole düştü.

Kazada, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.