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Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı

Batman'da otomobilin buğday yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada sürücüler yaralandı

Giriş: 16.06.2023 - 18:12 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı
Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı
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DHA

Kaza, saat 15.00 sıralarında Siirt-Batman kara yolu Beşiri ilçesi girişinde meydana geldi.

G.Ç.'nin kullandığı otomobil, K.T. idaresindeki buğday yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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