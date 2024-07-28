Otomobil kaldırıma çıkıp bahçe duvarını yıktı
İstanbul Maltepe'de sokağa girmek için manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek fren yerine gaza basınca önce kaldırıma çıktı ardından da bahçe duvarını yıkıp park halindeki bir otomobile zarar verdi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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Maltepe'de faciadan dönüldü.
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Y.Ç., otomobille İstiklal Caddesi'nden Begonya sokağa manevra yaptı.
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Sokağa girmek üzere olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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Fren yerine gaza basan sürücü önce kaldırıma çıktı ardından da bahçe duvarını yıktı.
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Otomobil çarpmanın etkisiyle bahçede park halinde bulunan bir araca zarar verdi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde caddede seyir halinde olan otomobil sürücüsünün sokağa girmek üzere manevra yaptığı anlar görülüyor.
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Sokağa giren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından fren yerine gaza basıyor.
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Otomobil bahçe duvarına çarptıktan sonra durabiliyor. Bu sırada bahçede park halinde bulunan bir araçta da maddi hasar meydana geliyor.