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Otomobil ile şarjlı motosikletin karıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile şarjlı motosikletin karıştığı kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Giriş: 18.12.2022 - 19:32 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobil ile şarjlı motosikletin karıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
Bursa'daki kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
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AA

Alınan bilgilere göre olay, Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde Hikmet Y. idaresindeki otomobil ile aynı istikamette seyir halinde bulunan Mahir S. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.

AA'nın haberine göre, meydana gelen kazada sürüler ve Abdülkerim S. (12), Sabah S. (45) ile Hamza S. (10) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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