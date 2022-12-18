Bursa'daki kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre olay, Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde Hikmet Y. idaresindeki otomobil ile aynı istikamette seyir halinde bulunan Mahir S. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.

AA'nın haberine göre, meydana gelen kazada sürüler ve Abdülkerim S. (12), Sabah S. (45) ile Hamza S. (10) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

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