Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - MANİSA

AA

Alınan bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi eski hapishane mevkisinde Hüseyin Kaya (26) idaresindeki 45 SA 9127 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yaşar Ay (17) yönetimindeki 45 RA 6979 plakalı motosiklet çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet yol kenarında park halindeki Serkan Yılmaz'a ait 35 U 2464 plakalı otomobile çarptı.Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada motosiklet sürücüsü Ay ile beraberindeki Hakkı Yılmaz (15) yaralandı.Ay, Kula Devlet Hastanesine, Yılmaz ise Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.